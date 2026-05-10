Por poco, Vinicius Junior habría fichado por el FC Barcelona en lugar del Real Madrid. Así lo afirmó Josep Maria Bartomeu en ESPN antes del Clásico. El expresidente catalán admitió también interés en otra estrella merengue.
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¡Vinicius al FC Barcelona! Su exentrenador revela que casi se cerró el fichaje: «Había un acuerdo de principio»
«Vinicius era una opción interesante para el Barça, hablamos con su familia y sus representantes, y de hecho llegamos a un acuerdo de principio», afirmó Bartomeu. El plan era firmar un contrato con el entonces joven de 17 años del Flamengo de Río de Janeiro, que entraría en vigor cuando cumpliera 18.
Sin embargo, el Real Madrid se adelantó y lo fichó. Desde entonces, Vinicius se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo y ha ganado tres Ligas y dos Champions.
«Probablemente el Madrid hizo una oferta mejor que el Barça», admitió Bartomeu. El propio Vinicius reconoció que el Barcelona ofrecía más dinero, pero que, a su juicio, el Real Madrid garantizaba mejores perspectivas deportivas.
Dembélé en lugar de Mbappé: cómo el Barça volvió a quedarse con las manos vacías
Pero eso no es todo: Bartomeu también quería fichar a Kylian Mbappé, quien hoy juega en el Real Madrid. Sin embargo, en aquel entonces el París Saint-Germain se llevó al joven Mbappé, que, aún adolescente, había llevado al AS Mónaco al título de la liga francesa en 2017.
“El Mónaco pedía mucho dinero”, recordó Bartomeu, “pero el Barcelona lo habría pagado”. Las conversaciones marchaban bien.
«Hablé un par de veces con su padre, pero el PSG presionó mucho al Mónaco y creo que Mbappé prefería quedarse en Francia», añadió.
Finalmente el Barça fichó a Ousmane Dembélé, del Borussia Dortmund, quien fracasó en Cataluña antes de resurgir en el PSG y ganar el Balón de Oro.
Vinicius Junior: sus estadísticas con el Real Madrid
Concurso
Partidos
Goles/Asistencias
La Liga
239
76/48
Liga de Campeones
82
34/33
Copa del Rey
27
7/12
Otros
24
10/7
Total
372
127/100