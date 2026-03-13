Vincent Kompany recurre al tercer portero, ya que el Bayern de Múnich se niega a arriesgarse con Manuel Neuer tras la conmoción cerebral de Jonas Urbig

Durante la rueda de prensa previa al partido del viernes, Kompany dejó claro que no va a jugársela con la forma física de su capitán. Kompany insistió en que no van a correr ningún riesgo con Neuer, y añadió que el Bayern «no quiere presionarle».

En cuanto a la decisión de alinear a Ulreich contra el Leverkusen, el entrenador expresó su plena confianza en el veterano: «Una personalidad estable, con mucha experiencia. No hay presión para Ulle. Siempre lo ha hecho bien en los entrenamientos. No se trata de Ulle, sino del rendimiento del equipo».

«Ni siquiera dudamos, ni por un segundo. Sabemos que lo hará tan bien como los otros dos», afirmó el director deportivo Max Eberl.