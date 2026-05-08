Getty Images Sport
Traducido por
Vincent Kompany no debe abandonar sus principios ofensivos tras la eliminación de la Liga de Campeones, según reflexiona la leyenda del Bayern de Múnich sobre la derrota ante el PSG
Matthaus respalda el planteamiento ofensivo de Kompany tras la derrota ante el PSG
El Bayern fue eliminado de la Liga de Campeones tras encajar seis goles en los dos partidos contra el PSG. La derrota evidenció sus debilidades defensivas, pero también destacó el planteamiento ofensivo de Kompany. Esta vulnerabilidad no se limita a Europa: los partidos contra el Mainz (4-3) y el Heidenheim (3-3) en la Bundesliga muestran una zaga que aún busca el equilibrio entre riesgo y solidez.
- Getty Images
Matthaus insiste en que el Bayern no debe abandonar su estilo
El ex capitán del Bayern, Matthäus, cree que el club debe mantener la filosofía ofensiva de Kompany pese a sus problemas defensivos.
«Con un estilo tan ofensivo, es imposible defenderlo todo», explicó Matthäus, según Sport. «Han encajado muchos goles, pero siguen teniendo éxito y están a punto de ganar el doblete. Han llegado a semifinales de la Liga de Campeones».
Vuelve el espectáculo al Allianz Arena
En el partido de vuelta en el Allianz Arena, Ousmane Dembélé marcó pronto y silenció al público local. El empate final de Harry Kane no bastó para remontar. Para Matthäus, el balance sigue siendo positivo: cree que el Bayern ha recuperado la emoción y el fútbol ofensivo esta temporada.
«El Bayern no brilló en la vuelta contra el PSG, pero nos ha emocionado todo el año. Espero cada partido porque siempre es un espectáculo de goles. El Bayern es sinónimo de fútbol atractivo y debe mantenerlo», afirmó el récordman alemán.
- AFP
Ahora la atención se centra en los títulos nacionales
El Bayern debe centrarse de nuevo en sus objetivos nacionales. Los «Roten» ya ganaron la Bundesliga y aún les quedan dos jornadas: ante Wolfsburgo y Colonia. Luego prepararán la final de la DFB-Pokal contra Stuttgart, el 23 de mayo.