Vincent Kompany ha dado unos días extra de descanso a Harry Kane y al resto del plantel para recuperarse de una etapa «extremadamente intensa», mientras el Bayern busca el doblete nacional

El cansancio que menciona Freund se debe a un calendario implacable que obligó al campeón alemán, el más titulado de su historia, a jugar cada tres días en la Bundesliga, la Copa DFB y la Liga de Campeones.

Esta carga coincidió con el desgaste emocional de su ajustada eliminación en semifinales de la Champions a manos del París Saint-Germain, que acabó con el sueño del triplete.

Esos efectos se notaron ante el Wolfsburgo, donde el Bayern sufrió en la primera parte y dependió de las cuatro grandes paradas de su portero de 22 años, Jonas Urbig, quien sustituyó a Manuel Neuer. Un vuelo de última hora de vuelta a Múnich permitió luego a los jugadores iniciar su recuperación.



