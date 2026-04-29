Vincent Kompany se mostró satisfecho con la remontada del FC Bayern en París y, según se sabe, elogió la moral de su equipo en el vestuario. Aun así, criticó dos decisiones arbitrales clave durante la noche.
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Vincent Kompany estaba indignado: el penalti a favor del PSG ante el FC Bayern fue correcto
En el minuto 33, Joao Neves cabeceó un córner y marcó el 2-1 para el PSG. Antes, Desire Doué había disparado al poste del Múnich. El árbitro suizo Sandro Schärer pensó que Jonathan Tah había desviado el balón, aunque quizá no fuera así.
Kompany lo admitió: a velocidad normal era casi imposible de valorar por la extraña trayectoria del disparo, y ni siquiera la repetición a cámara lenta aclara del todo la acción. Luego, Joao Neves quedó libre por error de Jamal Musiala y cabeceó sin marca para dar la ventaja al París, evidenciando la debilidad del Bayern en balón parado.
Quizá por eso, tras el espectacular 4-5 que mantiene viva la final para el FCB, Kompany se mostró más molesto por otra jugada justo antes del descanso: un centro de Dembélé golpeó en el brazo ligeramente extendido de Davies, que instantes antes había cruzado las manos a la espalda.
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Kompany se queja del penalti a favor del PSG: la cadera de Davies no le da derecho a la impunidad
Tras las protestas del PSG, el VAR llamó a Schärer, que revisó la jugada y señaló penalti, ante el enfado de Kompany y de Christoph Kramer. Dembélé lo lanzó y marcó el 3-2 al descanso.
«No es penalti, en mi opinión. El balón va del cuerpo a la mano», se quejó Kompany en CBS Sports. El belga argumentó que el centro de Dembélé golpeó primero la cadera del canadiense y luego rebotó en la mano de Davies. En la zona mixta insistió: «Por las imágenes que he visto, el balón golpea primero el cuerpo y luego el brazo, así que no sería penalti».
Sin embargo, el reglamento establece que el brazo ampliaba el volumen del cuerpo, por lo que la decisión de Schärer fue correcta, como confirmó el experto Lutz Wagner en Prime Video. Para mí es mano clara porque aumenta la superficie corporal. Por estas imágenes, la decisión es correcta».
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El FC Bayern discrepa del penalti a favor de Davies: el reglamento es claro.
El reglamento confirma esta interpretación: un desvío de otra parte del cuerpo solo se sanciona si cambia clara y bruscamente la trayectoria del balón. No fue el caso de Davies: el centro de Dembélé habría impactado igual en su brazo extendido.
Además, tras revisar el VAR, el árbitro Schärer consideró que Davies había extendido el brazo de forma «antinatural», opinión con la que se puede estar de acuerdo. Y ese es el punto clave: el reglamento es inequívoco, incluso en disparos o centros desviados intencionadamente.
«Si el balón rebota en la cabeza, el pie o cualquier otra parte del cuerpo de un jugador y luego toca el brazo o la mano de ese mismo jugador o de uno cercano, la mano es sancionable si el jugador ya había abierto el brazo de forma antinatural (por ejemplo, para bloquear un disparo a puerta).»
Para el árbitro Schärer y el experto Wagner, eso fue lo que hizo Davies, por lo que el penalti se pitó correctamente.
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La denuncia de Kompany cuenta con un destacado apoyo: «una única petición» a los aficionados del FC Bayern
Sin embargo, Manuel Gräfe, exárbitro y actual jefe de árbitros de la federación alemana, cuestionó la “poco naturalidad” del brazo de Davies.
«El brazo se movió un poco hacia afuera con el paso antes del centro, pero seguía en una posición natural. Al momento del centro, el brazo estaba cerca del cuerpo y, lo decisivo, es que el balón rebotó primero en la cadera», criticó Gräfe en X: «El único argumento a favor del penalti es el movimiento previo del brazo hacia afuera, pero ocurrió antes del centro».
Aun así, la ventaja del PSG llegó a ser de 2-5, pero el Bayern respondió con carácter y, gracias a los goles de Dayot Upamecano y Luis Díaz, recortó distancias.
Así, la desventaja muniquesa para la vuelta es menor de lo que se temió. Kompany ya sabe qué se jugará el miércoles y, por ello, lanza un ruego a la afición del Bayern.
Para llegar a la final de Budapest, incluso responsabilizó a la afición. «Necesitamos a nuestros aficionados y su apoyo con el mismo entusiasmo que contra el Madrid», dijo el belga y pidió un poco de altruismo: «En casa, mi única petición es: si alguien ha comprado una entrada y no se encuentra bien el día del partido, que se quede en casa y le dé su entrada a personas que puedan transmitir el empuje del Allianz Arena. Las 75 000 personas allí son clave para nosotros».