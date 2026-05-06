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KompanyIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

Traducido por

¡Vincent Kompany estaba furioso! Gran revuelo en el FC Bayern contra el PSG: ¿el FCB «claramente perjudicado»?

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
K. Laimer
N. Mendes
Vitinha
J. Neves
H. Kane

El comentarista Michael Ballack perdió los nervios durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Bayern y el PSG. Todo empezó con una decisión muy cuestionable del árbitro, y la situación no mejoró. Vincent Kompany también estalló de rabia tras otras dos jugadas.

Tras el 0-1 de Ousmane Dembélé en el minuto 3, el campeón alemán reaccionó y generó sus primeras ocasiones. 

En el 23, Stanisic lanzó un pase profundo a Kane, quien corría con espacio; solo tenía por delante a Pacho. Aunque el linier no levantó la bandera, el árbitro Joao Pinheiro marcó fuera de juego. 

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  • Ballack perdió los estribos después. Por un lado, porque Kane parecía estar a la misma altura que Nuno Mendes; por otro, porque el VAR podría haber intervenido en una jugada decisiva si hubiera habido fuera de juego.

    «El árbitro pita antes de que el juez de línea levante la bandera. No puede hacerlo. Es un error enorme. Los árbitros deben dejar que siga el juego. ¿Por qué lo pita? Va solo hacia la portería. Lo que pase después es otra cosa, pero no puede pitarlo. ¡Esto no puede pasar a este nivel!», protestó Ballack.

    En el 29, Pinheiro volvió a fallar: Nuno Mendes, ya amonestado, detuvo un contraataque con la mano, pero el árbitro no lo expulsó y, en cambio, señaló una inexistente mano de Laimer en la jugada anterior. Sin embargo, el austriaco probablemente había tocado el balón con el abdomen y el muslo, por lo que habría sido una decisión errónea que privó al FCB de jugar con superioridad numérica durante al menos 60 minutos. «En plena jugada, yo también habría pensado que simplemente le toco el cuerpo, que quiero pasarle el balón y él lo despeja claramente con la mano», declaró Laimer después en DAZN

    «El árbitro vuelve a intervenir en este maravilloso partido y altera el equilibrio. El Bayern se ha visto claramente perjudicado», declaró Sami Khedira en DAZN.

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    El FC Bayern reclamó un penalti por mano, pero Pinheiro acertó en su decisión.

    Solo dos minutos después, el entrenador Vincent Kompany perdió los nervios en la banda. Vitinha, al despejar en su área, impactó el brazo extendido de Joao Neves desde muy cerca. «La pelota no va del cuerpo a la mano, sino directo a la mano. Da igual que sea un compañero o no; es una tontería», protestó Kompany en DAZN.

    Pinheiro no pitó penalti, y parece que actuó conforme a las normas: «Instrucción de la UEFA. No debe pitarse penalti si el balón es despejado fuera del área por un compañero», declaró el jefe de árbitros de la DFB, Knut Kircher, el año pasado. Según la International Football Association Board (IFAB), si un jugador recibe un balón en la mano o el brazo tras un disparo o cabezazo de un compañero, no es mano, a menos que el balón entre directamente en la portería rival o el jugador marque justo después; entonces el equipo contrario tendrá tiro libre directo.

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