¡Vincent Kompany estaba furioso! Gran enfado en el FC Bayern contra el PSG: ¿el FCB «claramente perjudicado»?

Ballack perdió los estribos después. Por un lado, porque Kane parecía estar a la misma altura que Nuno Mendes; por otro, porque el VAR podría haber intervenido en una jugada decisiva si hubiera habido fuera de juego.

«El árbitro pita antes de que el juez de línea levante la bandera. No puede hacerlo. Es un error enorme. Los árbitros deben dejar que siga el juego. ¿Por qué lo pita? Va solo hacia la portería. Lo que pase después es otra cosa, pero no puede pitarlo. ¡Esto no puede pasar a este nivel!», protestó Ballack.

En el minuto 29, Pinheiro volvió a ser protagonista en su decimoquinto partido de la Champions: Nuno Mendes, ya amonestado, detuvo un contraataque del Bayern con una clara mano. En lugar de expulsarlo, el árbitro pitó una supuesta mano de Laimer en la jugada anterior. Sin embargo, el austriaco probablemente había tocado el balón con el abdomen y el muslo. De haber sido así, se trataría de una decisión errónea que privó al FCB de jugar con superioridad numérica durante al menos 60 minutos.

«El árbitro vuelve a intervenir en este maravilloso partido y altera el equilibrio. El Bayern se ha visto claramente perjudicado», declaró Sami Khedira en DAZN.