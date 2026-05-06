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KompanyIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

Traducido por

¡Vincent Kompany estaba furioso! Gran enfado en el FC Bayern contra el PSG: ¿el FCB «claramente perjudicado»?

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
K. Laimer
N. Mendes
Vitinha
J. Neves
H. Kane

El comentarista televisivo Michael Ballack perdió los nervios durante el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones entre el Bayern y el PSG. Todo empezó con una decisión muy cuestionable del árbitro, y empeoró. Vincent Kompany también estalló de rabia tras otras dos jugadas.

Tras el 0-1 de Ousmane Dembélé en el minuto 3, el campeón alemán reaccionó y generó sus primeras ocasiones. 

En el 23, Stanisic asistente a Kane, quien avanzó con espacio, pero Pinheiro anuló el gol por fuera de juego, aunque el linier no había levantado la bandera. 

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  • Ballack perdió los estribos después. Por un lado, porque Kane parecía estar a la misma altura que Nuno Mendes; por otro, porque el VAR podría haber intervenido en una jugada decisiva si hubiera habido fuera de juego.

    «El árbitro pita antes de que el juez de línea levante la bandera. No puede hacerlo. Es un error enorme. Los árbitros deben dejar que siga el juego. ¿Por qué lo pita? Va solo hacia la portería. Lo que pase después es otra cosa, pero no puede pitarlo. ¡Esto no puede pasar a este nivel!», protestó Ballack.

    En el minuto 29, Pinheiro volvió a ser protagonista en su decimoquinto partido de la Champions: Nuno Mendes, ya amonestado, detuvo un contraataque del Bayern con una clara mano. En lugar de expulsarlo, el árbitro pitó una supuesta mano de Laimer en la jugada anterior. Sin embargo, el austriaco probablemente había tocado el balón con el abdomen y el muslo. De haber sido así, se trataría de una decisión errónea que privó al FCB de jugar con superioridad numérica durante al menos 60 minutos.

    «El árbitro vuelve a intervenir en este maravilloso partido y altera el equilibrio. El Bayern se ha visto claramente perjudicado», declaró Sami Khedira en DAZN.

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    El FC Bayern reclamó un penalti por mano, pero Pinheiro acertó en su decisión.

    Solo dos minutos después, el entrenador Vincent Kompany perdió los nervios en la banda. Vitinha, al despejar el balón en su área, impactó en el brazo extendido de Joao Neves desde corta distancia. 

    Pinheiro no pitó penalti, y parece que actuó conforme a las normas. «Es una instrucción de la UEFA: no se pita penalti si un compañero despeja el balón fuera del área», declaró el jefe de árbitros de la DFB, Knut Kircher, el año pasado. Según la International Football Association Board (IFAB), si un jugador recibe un balón en la mano o el brazo tras un disparo o cabezazo de un compañero, no es mano, a menos que el balón entre directamente en la portería o el jugador marque justo después; entonces el equipo rival tendrá tiro libre directo.

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