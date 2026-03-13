Vincent Kompany espera el visto bueno de Harry Kane para volver a incluir al delantero lesionado en el once inicial del Bayern de Múnich

En la rueda de prensa previa al partido, Kompany dejó claro que la decisión final sobre la participación de Kane recae en el propio jugador. «Si Harry da el visto bueno para jugar, entonces lo hará», afirmó el entrenador del Bayern.

El exdefensa del Manchester City también habló de los problemas físicos generales del equipo, ya que Alphonso Davies, Jamal Musiala y Jonas Urbig resultaron lesionados en el partido anterior. Comentó: «Podría haber sido peor. No son lesiones de larga duración; simplemente es frustrante para los chicos porque les encantaría estar ahí. Puedes ser tan profesional como quieras, pero también tienes que respetar el hecho de que el cuerpo no siempre reacciona como tú quieres».