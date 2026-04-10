Vincent Kompany es el «ojo del huracán», según el director general del Bayern de Múnich, quien afirma que el entrenador «hace que todos los jugadores sean mejores»

En declaraciones a Absolut Bayern, Dreesen usó una metáfora para describir la influencia del entrenador.

«Con su personalidad, experiencia y autoridad natural, ha ganado rápido respeto en Europa», explicó. «Vincent quiere un equipo con la fuerza de un huracán; para mí, él es el ojo de la tormenta. Su calma ayuda al grupo en los momentos más duros».

«Kompany es un gran activo para el FC Bayern, como entrenador y como persona. Ha devuelto la diversión y la alegría de jugar, hace que todos los profesionales sean mejores y nuestros jugadores confían en él».