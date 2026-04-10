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Vincent Kompany es el «ojo del huracán», según el director general del Bayern de Múnich, quien afirma que el entrenador «hace que todos los jugadores sean mejores»
La directiva del Bayern elogia el rápido impacto de Kompany
Kompany se ha consolidado como una figura clave en el Bayern, ganándose el firme respaldo de la directiva por la transformación que lidera en el Allianz Arena. En su segunda temporada al frente del gigante de la Bundesliga, se le reconoce haber revitalizado el estilo de juego y el ambiente de la plantilla. El director general del Bayern, Dreesen, lo describió como una fuerza estabilizadora cuyo liderazgo ha guiado al equipo bajo presión. Según Dreesen, su personalidad y autoridad ya son respetadas en todo el fútbol europeo.
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«El ojo del huracán»
En declaraciones a Absolut Bayern, Dreesen usó una metáfora para describir la influencia del entrenador.
«Con su personalidad, experiencia y autoridad natural, ha ganado rápido respeto en Europa», explicó. «Vincent quiere un equipo con la fuerza de un huracán; para mí, él es el ojo de la tormenta. Su calma ayuda al grupo en los momentos más duros».
«Kompany es un gran activo para el FC Bayern, como entrenador y como persona. Ha devuelto la diversión y la alegría de jugar, hace que todos los profesionales sean mejores y nuestros jugadores confían en él».
El Bayern busca el éxito en tres frentes
La llegada de Kompany se produce en un momento clave: el Bayern lucha por varios títulos. Los bávaros lideran la Bundesliga con 73 puntos en 28 jornadas, nueve más que el segundo, el Borussia Dortmund.
En la Champions, venció 2-1 al Real Madrid en la ida de cuartos gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane, y en la Copa alemana también sigue en carrera. Así, sueña con un triplete histórico.
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¿Y ahora qué?
El Bayern retorna a la Bundesliga para visitar al St. Pauli este fin de semana, antes de recibir al Real Madrid en la vuelta de cuartos de la Champions el 15 de abril. Kompany busca mantener la ventaja lograda en la ida y avanzar a semifinales.
Con el título de la Bundesliga en juego y los cruces de Champions y DFB-Pokal próximos, las próximas semanas serán clave para Kompany y su plantilla.