Vincent Kompany, desconcertado ante los extravagantes pantalones cortos de Serge Gnabry, cubiertos con el rostro de su compañero del Bayern de Múnich

El ambiente era electrizante tras el gol de la victoria del Bayern en el último minuto en Friburgo, donde protagonizaron una remontada extraordinaria para convertir una desventaja de dos goles en una victoria por 3-2. Las escenas posteriores al partido dieron un giro inesperado durante la vuelta de honor de los jugadores; cuando la plantilla se acercaba a la afición visitante para celebrar los tres puntos cruciales, se vio a Gnabry poniéndose unos pantalones cortos que un aficionado había lanzado al campo.

La prenda en cuestión distaba mucho de ser un artículo oficial del club, ya que presentaba un estampado repetitivo con el rostro de Goretzka. Gnabry pareció tomárselo con humor, riendo mientras chocaba los cinco con el propio Goretzka, mientras que el defensa Josip Stanisic se sumó a la diversión sosteniendo una pancarta con motivos de Goretzka que también había llegado al campo desde las gradas.



