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Vincent Kompany da una importante actualización sobre Jamal Musiala, ya que la estrella del Bayern de Múnich se dispone a perderse el inicio de la Bundesliga
Musiala vuelve a entrenarse
Musiala ha dado un paso importante en su recuperación al regresar al entrenamiento completo con el equipo el jueves, pese a haber sido descartado para el primer partido de liga del Bayern en la nueva temporada. El mediapunta, de 23 años, ha estado bajo una estrecha supervisión médica tras una serie de incidentes preocupantes durante la preparación veraniega del club. Kompany ofreció una visión optimista sobre el progreso del centrocampista, al señalar que está respondiendo bien mientras su cuerpo se adapta a un aumento de su medicación actual
Kompany profundizó en el proceso y subrayó que la salud a largo plazo del jugador sigue siendo la prioridad absoluta para el gigante de la Bundesliga. «Eso significa que se está acostumbrando al aumento de la medicación, que está respondiendo bien a ello», dijo Kompany. «Volverá a la convocatoria en algún momento y volverá a jugar con normalidad, pero, por supuesto, tomaremos esa decisión mano a mano con todos los expertos (médicos) y demás. Está bien. Hoy participará en el entrenamiento del equipo. Pero mañana no estará en la convocatoria».
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Gestionando la recuperación del jugador
La decisión de dejar fuera a Musiala del duelo contra el Stuttgart es puramente una medida de precaución, y refleja el enfoque cauteloso del Bayern en materia de bienestar de sus jugadores. Max Eberl ya había detallado anteriormente las dificultades que implica equilibrar las exigencias del fútbol profesional con las necesidades neurológicas específicas de Musiala. Al recurrir a un panel de expertos médicos, el Bayern se está asegurando de que cada paso de su regreso esté respaldado por datos científicos y asesoramiento especializado.
«Ahora la tarea es volver a ajustar la medicación para que regrese al punto en el que estábamos antes, un estado en el que había estado libre de convulsiones durante muchísimo, muchísimo tiempo», dijo el director deportivo del Bayern.
El problema neurológico detrás de los desplomes
La preocupación en torno a Musiala se debe a dos incidentes separados ocurridos este mes en los que el centrocampista se desplomó sobre el césped. El primero tuvo lugar durante un amistoso contra el RB Leipzig el 15 de agosto, y el segundo se produjo apenas tres días después en un partido contra el Heidenheim. Estos episodios dieron pie a una exhaustiva investigación médica para determinar la causa subyacente de los desmayos. El propio Musiala acabó aclarando la situación al revelar que le habían diagnosticado «crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica».
Los servicios médicos del Bayern han estado trabajando para ajustar el plan de tratamiento del jugador y evitar cualquier reaparición de estas crisis. El objetivo principal ahora es encontrar el equilibrio perfecto con su medicación para devolverle la estabilidad de la que disfrutó durante la temporada pasada.
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El Bayern se prepara para la prueba ante el Stuttgart
En ausencia de Musiala, Kompany tendrá que buscar en otro lado la chispa necesaria para desarmar a un Stuttgart sólido. El Bayern está decidido a comenzar la defensa de su título con una victoria de peso en casa, y el entrenador esperará una actuación profesional para marcar el tono de los próximos meses.
«Siempre tengo en la cabeza la convicción de que podemos tener éxito al final. Pero nunca estás seguro y eso también te da impulso. En mi cabeza tengo cero títulos, tengo que demostrarlo todo otra vez», declaró.
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