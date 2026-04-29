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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Vincent Kompany afirma que el Bayern de Múnich está dispuesto a «dar la vida en el campo» para llegar a la final de la Liga de Campeones, tras no haber «disfrutado» viendo el partido de nueve goles contra el PSG

V. Kompany
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Vincent Kompany lanzó un desafiante grito de guerra tras la trepidante derrota 5-4 del Bayern ante el PSG en la ida de semifinales, y afirmó que sus jugadores están dispuestos a «morir en el campo» para llegar a la final de la Liga de Campeones. A pesar del marcador desfavorable tras el emocionante partido con nueve goles en París, el técnico belga insiste en que la eliminatoria sigue abierta de cara a la vuelta en Baviera.

  • Un partido de ida caótico en París

    El partido fue un torbellino de goles. Harry Kane y Michael Olise marcaron para los visitantes, pero el PSG aprovechó los errores defensivos del Bayern gracias a Khvicha Kvaratskhelia, João Neves y Ousmane Dembélé para llegar al descanso 3-2.

    En la segunda parte, Kvaratskhelia y Dembélé completaron sus dobletes y parecieron sentenciar (5-2). Pero un cabezazo de Upamecano y un disparo espectacular de Luis Díaz recortaron distancias, dejando todo abierto para la vuelta en el Allianz Arena.

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    Kompany, frustrado por la prohibición de estar en el banquillo

    El partido de ida en el Parc des Princes fue un clásico inolvidable, pero Kompany lo vivió con angustia desde la grada por sanción. El técnico del Bayern, con tres amarillas, dejó el banquillo a su ayudante, Aaron Danks.

    Al recordar aquel partido de alto riesgo, Kompany admitió que no fue fácil. «No es divertido», dijo a Prime Video. «Si no vuelve a pasar, estaré satisfecho. No puedo tomar decisiones a 80 metros. Pero aprecié cómo respondieron los jugadores desde lo alto de la grada».

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    Se pide encender el Allianz Arena

    Tras cumplir su sanción, Kompany ansía liderar al Bayern en el partido de vuelta del miércoles. Pide a la afición que vuelva a crear ese ambiente intimidante que ayudó a eliminar al Real Madrid y promete que los jugadores lo darán todo en el campo.

    «La próxima semana el Allianz Arena será una locura. Sabemos que tenemos que ganar. Lo daremos todo, aunque tengamos que morir en el campo. Creemos en ello», declaró Kompany. «Contra el Madrid hubo mucho fuego. Necesitamos lo mismo, o más, y eso es todo lo que puedo pedir. Yo iría al estadio para un partido así, pero no para estar callado».

  • La mentalidad es clave para los bávaros

    La resistencia del Bayern, sello de Kompany en Múnich, se mantiene pese a la presión. Remontar tres goles les da confianza para cerrar la eliminatoria en el Allianz Arena. Kompany admitió lo extraño del marcador, pero se mostró optimista de cara a la vuelta. «Normalmente, cuando encajas cinco goles en una semifinal, estás fuera. Pero marcamos cuatro y podríamos haber marcado más. Con un 5-2 habría sido difícil, pero ahora es básicamente un 1-0», dijo Kompany.

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