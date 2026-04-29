Getty Images Sport
Traducido por
Vincent Kompany afirma que el Bayern de Múnich está dispuesto a «dar la vida en el campo» para llegar a la final de la Liga de Campeones, tras no haber «disfrutado» viendo el partido de nueve goles contra el PSG
Un partido de ida caótico en París
El partido fue un torbellino de goles. Harry Kane y Michael Olise marcaron para los visitantes, pero el PSG aprovechó los errores defensivos del Bayern gracias a Khvicha Kvaratskhelia, João Neves y Ousmane Dembélé para llegar al descanso 3-2.
En la segunda parte, Kvaratskhelia y Dembélé completaron sus dobletes y parecieron sentenciar (5-2). Pero un cabezazo de Upamecano y un disparo espectacular de Luis Díaz recortaron distancias, dejando todo abierto para la vuelta en el Allianz Arena.
- AFP
Kompany, frustrado por la prohibición de estar en el banquillo
El partido de ida en el Parc des Princes fue un clásico inolvidable, pero Kompany lo vivió con angustia desde la grada por sanción. El técnico del Bayern, con tres amarillas, dejó el banquillo a su ayudante, Aaron Danks.
Al recordar aquel partido de alto riesgo, Kompany admitió que no fue fácil. «No es divertido», dijo a Prime Video. «Si no vuelve a pasar, estaré satisfecho. No puedo tomar decisiones a 80 metros. Pero aprecié cómo respondieron los jugadores desde lo alto de la grada».
- Getty Images
Se pide encender el Allianz Arena
Tras cumplir su sanción, Kompany ansía liderar al Bayern en el partido de vuelta del miércoles. Pide a la afición que vuelva a crear ese ambiente intimidante que ayudó a eliminar al Real Madrid y promete que los jugadores lo darán todo en el campo.
«La próxima semana el Allianz Arena será una locura. Sabemos que tenemos que ganar. Lo daremos todo, aunque tengamos que morir en el campo. Creemos en ello», declaró Kompany. «Contra el Madrid hubo mucho fuego. Necesitamos lo mismo, o más, y eso es todo lo que puedo pedir. Yo iría al estadio para un partido así, pero no para estar callado».
La mentalidad es clave para los bávaros
La resistencia del Bayern, sello de Kompany en Múnich, se mantiene pese a la presión. Remontar tres goles les da confianza para cerrar la eliminatoria en el Allianz Arena. Kompany admitió lo extraño del marcador, pero se mostró optimista de cara a la vuelta. «Normalmente, cuando encajas cinco goles en una semifinal, estás fuera. Pero marcamos cuatro y podríamos haber marcado más. Con un 5-2 habría sido difícil, pero ahora es básicamente un 1-0», dijo Kompany.