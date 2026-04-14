AFP
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Vincent Kompany a Marie-Louise Eta: el Union Berlin nombra a su primera entrenadora
El Union Berlin hace historia en la Bundesliga
Esta semana, el Union Berlín nombró oficialmente a Eta como sucesor de Baumgart. La decisión llegó tras la decepcionante derrota 3-1 ante el Heidenheim, colista de la Bundesliga, que provocó el cese del anterior entrenador. El joven técnico de 34 años asume el primer equipo y ya ha recibido elogios generalizados, especialmente de Kompany. El técnico del Rekordmeister celebró la noticia y resaltó la relevancia estratégica de la decisión.
- Marie-Louise Eta getty
Kompany elogia a un modelo a seguir fundamental
El martes, Kompany celebró el hito y destacó su impacto social. Pidió al fútbol que lo valore y no lo trate como un cambio más. «Estoy muy contento por ello», dijo Kompany. «Ella puede ser un modelo para las chicas jóvenes, para que vean: “Puedo entrenar en cualquier sitio y tener éxito”. Estas historias son importantes. A menudo se menosprecian estos momentos clave y la gente dice: “Solo es una entrenadora, así debemos tratarla”. Pero es algo especial».
Hay que tener paciencia con el nuevo jefe
El exdefensa del Manchester City pidió que Eta no sufra la misma presión inmediata que sus colegas masculinos y que se le dé tiempo para aplicar sus ideas en un momento complicado para el equipo berlinés. «Espero que tengan paciencia con ella», añadió el belga. Eta dirigirá los últimos cinco partidos de esta temporada antes de convertirse en entrenadora principal del equipo femenino la próxima.
- Getty Images Sport
Al Bayern de Múnich le espera una prueba decisiva
Aunque se le elogia por su trayectoria, Kompany afronta mañana un momento decisivo. A pesar de su balance de 39 victorias en 45 partidos esta temporada, su Bayern de Múnich recibe al Real Madrid en cuartos de la Liga de Campeones. Debe remontar el 2-1 de la ida antes de enfrentarse al Stuttgart el domingo.