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Viktor Gyokeres sigue los pasos de Kylian Mbappé y Cole Palmer al registrar como marca su icónica celebración del gol con la máscara
Fiesta protegida oficialmente
Según los documentos a los que ha tenido acceso Expressen, los representantes de Gyokeres solicitaron con éxito el registro de la marca de su icónica celebración, que se concedió oficialmente a mediados de septiembre. La noticia, de la que también se hizo eco Fabrizio Romano, confirma que el jugador de 27 años presentó la solicitud ante la EUIPO a principios del año pasado para evitar que terceros explotaran comercialmente su imagen. Esta medida legal sigue la estela de las estrategias empleadas por Mbappé y Palmer, lo que garantiza que la estrella del Arsenal mantenga el control total sobre cómo se utiliza la «máscara» en productos promocionales y publicidad.
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Análisis de expertos sobre el registro de marcas
Los expertos jurídicos han señalado que, si bien Gyokeres ha obtenido los derechos sobre una imagen concreta, el formato de su registro podría diferir considerablemente de las marcas de movimiento utilizadas por otras estrellas de la Premier League. Lee Curtis, abogado especializado en marcas registradas de HGF, sugirió que registrar una sola fotografía en lugar de un movimiento completo podría afectar a la solidez de la protección.
Curtis explicó: «La marca de movimiento muestra la celebración en su totalidad, no solo un momento concreto. Por lo tanto, cabe preguntarse si el registro de Viktor Gyokeres —al tratarse de una foto de un momento concreto en lugar del movimiento completo— limita potencialmente sus derechos. Aunque una marca de movimiento puede ser más difícil de obtener que una basada en una foto, en última instancia puede merecer la pena el esfuerzo».
Gestionar una marca comercializable
La tendencia a registrar como marcas registradas las celebraciones se ha convertido en un componente fundamental del marketing deportivo moderno, ya que permite a los jugadores proteger sus aspectos comercializables frente a un uso comercial no autorizado. El bufete de abogados Mills & Reeve, que asesoró a Palmer en una solicitud similar, aclaró que estas medidas tienen por objeto salvaguardar los intereses económicos del jugador, más que impedir que los aficionados o sus compañeros imiten el gesto.
El bufete declaró: «No se trataba de impedir que otras personalidades del deporte, o los niños en los patios de recreo, realizaran la misma celebración o una similar. Se trata de situar a Cole en una mejor posición para controlar cómo su nombre, apodo, imagen y celebración de los goles —todos ellos aspectos altamente comercializables de su marca personal— son explotados comercialmente por otros».
- AFP
Nos espera la fase de la Copa del Mundo
El delantero del Arsenal contará este verano con la plataforma internacional perfecta para dar a conocer su marca recién registrada, al frente de la selección sueca en el Mundial de 2026. Sus próximas actuaciones con los Gunners le brindarán nuevas oportunidades para reforzar su imagen a nivel mundial, en su intento por llevar tanto al club como a la selección a conquistar grandes títulos en los próximos meses.