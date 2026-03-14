Viktor Gyokeres, «muy feliz» tras ver cómo el «increíble» Max Dowman marcaba su primer gol en la Premier League en una sensacional aparición con el Arsenal

Gyokeres no escatimó elogios hacia su joven compañero Dowman tras la reñida victoria del Arsenal en el Emirates. El internacional sueco, que llegó con una gran reputación, no dudó en desviar la atención hacia la joven sensación de 16 años después de que este ampliara la ventaja de los Gunners en el tiempo de descuento.

En declaraciones a BBC MOTD, Gyokeres expresó su alegría por el canterano, afirmando: «No parece que tenga 16 años cuando juega, pero es increíble y verlo marcar un gol así... Se podía ver a todos los jugadores celebrando con él. Es increíble, y estoy muy feliz por él. Siempre intentamos encontrar nuestro camino, y hoy también lo hemos conseguido».

Declaró a los medios del club: «Toma muchas decisiones acertadas cuando sale al campo. Es un jugador increíble y muy bueno».