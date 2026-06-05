¡Viktor Gyokeres merece más reconocimiento! Graham Potter destaca el «gran impacto» del delantero del Arsenal pese a las críticas y defiende la temporada de debut de Alexander Isak en el Liverpool

El seleccionador sueco elogió a Gyokeres y resaltó su importancia en club y selección. Además, admitió que le sorprendió la cantidad de críticas al delantero del Arsenal.

«Marcó cuatro goles en dos partidos y nos clasificó para el Mundial, así que su impacto es increíble», declaró Potter, según recoge The Athletic. «Desde el punto de vista del Arsenal, ha cumplido su papel, ha marcado sus goles y el equipo ha ganado la Premier League y ha llegado a la final de la Champions League.

Ha jugado la mayoría de los partidos, pero sigue recibiendo críticas. Así es el mundo en el que vivimos, pero luego lo ves, todo el trabajo que hace, cómo se toma su trabajo, y es un tipo increíble».