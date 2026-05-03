El exdelantero del Sporting de Lisboa ha tenido una brillante primera temporada en el norte de Londres. Con sus dos goles ante el Fulham, Gyokeres llegó a 21 tantos en todas las competiciones, marca que solo 12 jugadores habían alcanzado en su primer año en el club desde 1891.

Además, marcó ante el Atlético en Champions, su quinto gol europeo, que se suma a 15 en la Premier y a uno clave en la semifinal de la Carabao Cup contra el Chelsea. Su icónica celebración con la máscara ya es un clásico del Emirates.