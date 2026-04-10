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Viktor Gyokeres asegura que el Arsenal puede manejar la presión, aunque los críticos advierten que podría dejar escapar el título de la Premier League
Afrontar la presión de la recta final
Gyokeres ha liderado la lucha del Arsenal por el título gran parte de la temporada y ahora anima a sus compañeros a mantenerse concentrados y disfrutar de la recta final, pese a la presión de las expectativas. En declaraciones a football.london, el jugador de 27 años reconoció que sentir nervios es normal al competir al máximo nivel.
«Si sientes nervios, es señal de que te importa», afirmó Gyokeres. «No es malo si lo tomas de la manera correcta y canalizas esa energía en la dirección adecuada. Tener nervios no es algo malo; solo lo es si lo conviertes en algo negativo, y eso depende de cómo manejes esas emociones».
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La mentalidad necesaria para ganar títulos
El exjugador del Sporting de Lisboa llegó al norte de Londres con un palmarés de éxito, tras ganar dos títulos consecutivos en Portugal. Insiste en que mantener el rumbo es clave para afrontar los últimos meses de la temporada. «Hay que concentrarse en cada partido y tomarlos en serio, sea cual sea el rival. Todos los puntos suman», explicó.
«Hay que pensar así, pero tampoco frustrarse demasiado si las cosas no salen como uno quiere, porque la temporada siempre es larga y aún queda mucho por lo que luchar. Incluso ahora, en abril, aún quedan muchos partidos por disputar; solo tenemos que centrarnos en hacer nuestro trabajo y disfrutarlo. No pensar demasiado en lo que puede pasar o en cuál va a ser el resultado final».
El impacto de la experiencia en el deporte de élite
El Arsenal reforzó su plantilla el verano pasado con jugadores de éxito como Martín Zubimendi, Eberechi Eze y Piero Hincapié, y Gabriel Heinze se sumó al cuerpo técnico para aportar más experiencia de élite. Gyokeres destaca que esta diversidad de trayectorias es clave para el grupo. «Cada jugador vive situaciones distintas a lo largo de su carrera y reacciona de manera diferente ante las mismas circunstancias», afirmó. «A veces es importante aportar una mentalidad distinta y ver las cosas desde otro ángulo, pero con los mismos objetivos que todos en el club. Tenemos muchos jugadores que ya han ganado títulos y queremos volver a hacerlo esta temporada».
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Resultados dispares en la lucha del Arsenal por un doblete histórico
Tras perder la final de la Carabao Cup ante el Manchester City y ser eliminado por el Southampton en la FA Cup, el Arsenal vive un momento turbulento. Pese a ello, los Gunners mantienen nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos, y están cerca de su primer título de la Premier desde 2003-2004. Además, avanzan hacia las semifinales de la Champions tras ganar 1-0 al Sporting en la ida de cuartos.