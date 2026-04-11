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Viktor Gyokeres achaca la derrota del Arsenal en casa al «campo seco», mientras que el Bournemouth da un giro radical a la lucha por el título de la Premier League
La lucha por el título queda abierta tras la sorpresa del Emirates.
El Arsenal cayó 2-1 ante un combativo Bournemouth en el Emirates Stadium, su tercera derrota en cuatro partidos. El resultado complica al equipo londinense, pues el Manchester City puede recortar distancias si vence al Chelsea el domingo en Stamford Bridge.
Junior Kroupi abrió el marcador en el 17’, Gyokeres igualó de penalti, pero Alex Scott sentenció en la segunda parte para el equipo de Andoni Iraola.
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Gyokeres señala la superficie
Tras el partido, el sueco Gyokeres opinó que al líder le costó encontrar su ritmo. En «Match of the Day» de la BBC, admitió que el Bournemouth fue peligroso y señaló que las condiciones del Emirates influyeron en la derrota.
«Son buenos al contraataque y tienen jugadores de calidad, pero debemos mejorar. Tuvimos ocasiones al final. El campo estaba seco y eso no ayudó. Confío en el equipo. No hay que obsesionarse con lo de hoy: debemos mirar hacia adelante y ser positivos».
Arteta lamenta haber recibido «un puñetazo en la cara»
Mikel Arteta fue claro: la derrota fue una llamada de atención para su plantilla. Reconoció que al equipo le faltó puntería ante un Bournemouth que lleva 11 partidos sin perder.
«Ha sido decepcionante», reconoció a TNT Sports. «Es un duro golpe; ahora todo depende de cómo reaccionemos. Llevan 11 partidos sin perder por algo: lo han hecho muy bien. Nosotros estuvimos muy lejos de ser eficientes. La primera ocasión que tuvieron de atacar el área fue un rebote, una mala acción defensiva y un gol. Es algo de lo que tenemos que recuperarnos. En la segunda parte, esperas un partido diferente. Hoy hicimos muchas cosas extrañas. Hemos sido muy regulares. Esto puede pasar: así es el fútbol».
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Siete días para salvar la temporada
La derrota deja al Arsenal con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, pero la lucha por el título podría inclinarse a favor del equipo de Pep Guardiola, que tiene dos partidos pendientes y recibirá a los Gunners en el Etihad el próximo fin de semana. Sin tiempo para lamentarse, los londinenses encaran una semana clave: primero los cuartos de Champions contra el Sporting de Lisboa y luego la visita a Manchester. Arteta debe recuperar la solidez defensiva y la puntería para no ver esfumarse sus sueños de título en solo siete días.