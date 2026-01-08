VIDEO: “¡Florentino te echará!” – Vinícius Júnior y Diego Simeone protagonizan tenso cruce en el Real Madrid-Atlético de la Supercopa

El Real Madrid se enfrentará nuevamente al Barcelona el domingo en la final de la Supercopa de España. Goles de Federico Valverde y Rodrygo aseguraron la victoria que le dio al equipo de Xabi Alonso su pase a la final, poniendo fin a los sueños de gloria del Atlético de Madrid. Por su parte, el Barcelona ya había asegurado su lugar en el partido decisivo tras aplastar al Athletic Club 5-0 el miércoles, en busca de defender su título.

Sin embargo, la victoria del Madrid no estuvo exenta de polémica: Vinícius Jr protagonizó un acalorado cruce con Diego Simeone en la segunda mitad. Alonso decidió sustituir al brasileño, lo que provocó un tenso intercambio entre el delantero y el entrenador del Atlético en la línea de banda.