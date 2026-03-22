VÍDEO: Vinicius Jr. y Jude Bellingham, abucheados y silbados sin piedad en un evento de MMA de la Professional Fighters League celebrado en Madrid

Vinicius asistió al evento de la Professional Fighters League (PFL) acompañado de sus compañeros de equipo Thibaut Courtois y Jude Bellingham, con la intención de disfrutar de los combates desde la primera fila, pero el ambiente cambió radicalmente cuando las cámaras del recinto se centraron en ellos. Cuando su imagen se proyectó en las pantallas gigantes del recinto, se escucharon silbidos y abucheos entre el público. El incidente se hizo rápidamente viral en las redes sociales, poniendo de manifiesto la clara división de opiniones que genera el jugador fuera del Santiago Bernabéu, incluso dentro de la propia ciudad de Madrid.

A pesar de la intensidad de los abucheos y la presión de miles de personas, los jugadores del Madrid intentaron mantener la compostura en todo momento. Vini, acostumbrado a ser blanco de críticas en diversos estadios de España, no mostró signos de enfado ni confrontación hacia las gradas, manteniendo una actitud profesional mientras las cámaras seguían cada uno de sus movimientos. Courtois, por su parte, recibió una gran ovación.