VÍDEO: Vinicius Jr. HUMILLA a Trent Alexander-Arnold con un regate obsceno en el entrenamiento del Real Madrid y se lanza a una celebración hilarante

En cuanto el balón pasó entre las piernas de Alexander-Arnold, Vinicius no se lo pensó dos veces. En lugar de reanudar el juego, se lanzó inmediatamente a una divertida celebración, riéndose y burlándose con naturalidad del lateral derecho mientras Eduardo Camavinga lo llevaba en brazos. El resto de la plantilla del Madrid no tardó en sumarse a la diversión. El momento provocó reacciones inmediatas entre sus compañeros, a quienes se vio retorcerse de risa mientras el defensa nacido en Liverpool intentaba salir del campo para escapar de la vergüenza.