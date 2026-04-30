AFP
Traducido por
VÍDEO: Vergüenza total para el exdelantero del Tottenham, que falla increíblemente TRES penaltis en solo seis minutos
Una pesadilla desde los once metros
Vinicius falló un penalti con Gremio el miércoles por la noche. El exdelantero de la Premier League, que jugó 53 partidos con Fulham y Tottenham marcando ocho goles, tenía una oportunidad de oro para adelantar a su equipo en la Copa Sudamericana ante Palestino.
A los 11 minutos enfrentó al Palestino chileno y falló su disparo, atajado por Sebastián Pérez, que repelió el balón al poste. Un mal augurio para el delantero, en buena forma desde su regreso a Brasil.
El drama de la doble repetición
Sin embargo, Vinicius se libró por los pelos, ya que Pérez se había adelantado demasiado de la línea de gol. Cuando el portero volvió a colocarse, Vinicius optó por ir por el otro lado y disparó a la derecha del guardameta. No obstante, volvió a ver cómo se le negaba el gol, ya que Pérez desvió el balón al poste.
Se determinó que el portero de Palestino había vuelto a salir demasiado pronto, así que Vinicius dispuso de un tercer intento. Esta vez resbaló al disparar y Pérez atrapó el balón. No hubo más oportunidades tras las dos repeticiones.
Mira el vídeo
- AFP
Errores costosos en un empate
Esa ocasión fallida le terminó costando caro al Gremio, que no logró marcar el gol de la victoria. El equipo vio renacer sus esperanzas tras la expulsión de Nicolás Meza, del Palestino, pero el partido terminó 0-0.
El empate deja al equipo en segunda posición tras tres jornadas de Copa Sudamericana. A pesar del fallo, Vinicius, que llegó en julio procedente del Tottenham, ha marcado 25 goles y ayudó al club a ganar un campeonato estatal en marzo.