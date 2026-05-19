Esta semana quedó claro el vínculo entre las estrellas de Brasil tras la confirmación oficial de Carlo Ancelotti sobre la convocatoria para el próximo torneo. Raphinha, delantero del Barcelona, fue uno de los primeros en contactar con Neymar mediante una videollamada que reflejó la emoción del veterano atacante.

Tras meses de dudas sobre su estado físico y su rol en la selección, la confirmación de su plaza en la lista significó mucho para el exjugador del París Saint-Germain.

Un vídeo difundido en redes muestraa Neymar Jr. llorando al conversar con Raphinha, lo que refleja la unidad del grupo. Se espera que el veterano guíe una delantera talentosa mientras Brasil busca su sexto título mundial en Norteamérica.







