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VÍDEO: «¡Vamos a ganar esto!» - Neymar explota de emoción en una videollamada con Raphinha tras la convocatoria de Brasil para el Mundial
Una emotiva llamada entre estrellas
Esta semana quedó claro el vínculo entre las estrellas de Brasil tras la confirmación oficial de Carlo Ancelotti sobre la convocatoria para el próximo torneo. Raphinha, delantero del Barcelona, fue uno de los primeros en contactar con Neymar mediante una videollamada que reflejó la emoción del veterano atacante.
Tras meses de dudas sobre su estado físico y su rol en la selección, la confirmación de su plaza en la lista significó mucho para el exjugador del París Saint-Germain.
Un vídeo difundido en redes muestraa Neymar Jr. llorando al conversar con Raphinha, lo que refleja la unidad del grupo. Se espera que el veterano guíe una delantera talentosa mientras Brasil busca su sexto título mundial en Norteamérica.
La ambiciosa promesa de Neymar para 2026
A pesar de las lágrimas, pronto volvió la confianza de Neymar. Aprovechó para retar al mundo y asegurar que este es el año de Brasil.
«Gracias, Raphinha, por todo, desde lo más profundo de mi corazón; sabes el cariño que te tengo. Todo va a salir bien, vamos a GANAR esta maldita cosa», afirmó el delantero.
La escena subraya el liderazgo de Neymar, aunque estrellas más jóvenes como Raphinha brillen ya en el Barcelona.
El vídeo, publicado en el canal deNeymar Jr. en YouTube, se hizo viral entre aficionados impacientes por ver si la estrella del Santos conquistará al fin el único título que falta en su palmarés.
Omisiones inesperadas y profundidad de la plantilla
Aunque la atención se centró en el regreso de Neymar, la convocatoria no estuvo exenta de polémica. La mayor sorpresa fue la exclusión de João Pedro, del Chelsea. El delantero ha tenido una temporada muy prolífica en la Premier League y se le había relacionado con un posible fichaje por el Barcelona; sin embargo, Ancelotti optó por otros perfiles en su lista definitiva para el torneo de verano.
Con Neymar y Raphinha confirmados como la pareja a seguir, la presión será inmensa para que los pentacampeones rindan al máximo desde el pitido inicial en junio.
- Getty Images Sport
El camino que le espera a la Seleção
El camino de Brasil en la fase de grupos parece asequible, pero deberá dar lo mejor de sí para evitar sustos en las primeras jornadas. Se medirá a Marruecos, Haití y Escocia en la fase inicial.
La selección se concentrará en Granja Comary el 27 de mayo y, cuatro días después, jugará un amistoso de despedida ante Panamá en el Maracaná. Ese será el último partido en casa antes de viajar a Estados Unidos el 1 de junio.
El 6 de junio jugará un último amistoso contra Egipto en Cleveland, antes de debutar en el torneo frente a Marruecos en Nueva Jersey el 13 de junio.