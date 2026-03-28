El partido amistoso entre Argentina y Mauritania en Buenos Aires terminó con una escena peculiar en el campo de La Bombonera en la que se vio involucrado Messi. Después de que Mauritania lograra la notable hazaña de marcarle un gol a los campeones del mundo en el último minuto, el árbitro pitó el final del partido para sellar la victoria del equipo de Lionel Scaloni. Los miembros del cuerpo técnico de Mauritania hicieron caso omiso del protocolo y corrieron hacia donde se encontraba Messi para hacerse fotos con el ídolo argentino antes de que la seguridad del estadio se lo llevara. Rodeado de cámaras, luces, teléfonos móviles y gente que intentaba acercarse, Messi se mostró de buen humor y posó para quienes buscaban el mejor ángulo para una foto que atesorarán toda la vida.
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VÍDEO: Una avalancha de selfies: Lionel Messi, rodeado por los jugadores y el cuerpo técnico de Mauritania tras la victoria de Argentina en el partido amistoso
Caos en La Bombonera
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Argentina busca encontrar su ritmo
Sobre el terreno de juego, el partido resultó menos cómodo de lo que los campeones del mundo podrían haber esperado frente a un rival que ocupa el puesto 115 del ranking mundial. Argentina se adelantó pronto en el marcador gracias a un gol de Enzo Fernández y a un tiro libre de Nico Paz, pero no logró dominar realmente el partido. La actuación dejó a Scaloni frustrado, tal y como admitió después: «El equipo no ha hecho un buen partido. Tenemos que reconocerlo para poder trabajar en mejorar». El portero Emiliano Martínez se mostró igualmente crítico con la actuación, sugiriendo que al equipo le faltó el empuje necesario en lo que fue su primer partido del parón internacional de marzo.
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Continúan los preparativos para el Mundial
El partido amistoso sirvió como preparación fundamental para Scaloni, que busca cerrar la convocatoria de cara al Mundial de 2026. Tras la cancelación de la «Finalissima» europea contra España, Argentina ha tenido que buscar otros rivales para mantener su racha. El próximo compromiso de la Albiceleste es otro partido en casa, esta vez contra Zambia, previsto para el 31 de marzo.