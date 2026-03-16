VÍDEO: «¡Un momento de locura!» - Un aficionado recibe un golpe en la cabeza con una botella de agua, mientras se insta a la FA a sancionar a Jordan Thompson, del Preston, por su vergonzosa rabieta tras ser sustituido

El exárbitro de la Premier League Dermot Gallagher analizó las imágenes en el programa «Ref Watch» de Sky Sports y se quedó perplejo ante la falta de disciplina de Thompson. Gallagher sugirió que el jugador solo permaneció en el campo porque el equipo arbitral no vio el acto de agresión inicial en el momento del cambio.

«¿Por qué haría alguien algo así? No sé si será sancionado hoy. El árbitro no lo ha visto porque ya se había realizado el cambio y el asistente le daba la espalda», explicó Gallagher. «Así que tiene suerte de que no lo hayan visto, porque sin duda habría sido tarjeta roja ese mismo día. Pero hacer algo así es muy peligroso. Alguien estaba tomando una copa y no se dio cuenta... fue solo un momento de locura».