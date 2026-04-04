Vídeo: Un golpe de un viejo enemigo... La daga de Rodri vuelve a clavarse en el corazón de Vinícius

Cuando el jugador del Real Madrid saltó al campo en el minuto 59, la afición del Mallorca le dedicó abucheos, como suele ocurrir en muchos estadios de España.

También se reavivó el enfrentamiento entre él y el jugador del Real Mallorca Pablo Mafio, con quien se enzarzó en más de una ocasión, tanto verbalmente como físicamente.

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El diario Marca señaló: «Mafio, el español de origen argentino, siempre estaba buscando a Vinícius y no tardaba en encontrarlo. En el primer partido de “Viní” con Mafio, le obligó a sacar un córner, pero el árbitro señaló gol, por lo que el jugador madridista protestó».

Y añadió: «Eso fue suficiente para que Mafio iniciara la discusión verbal y le dijera al jugador brasileño: “Ahí tienes, hablando”».

Marca continuó: «Le dijo algo así, mientras hacía un gesto con la mano imitando el movimiento del balón».