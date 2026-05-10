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FBL-MLS-INTER MIAMI-ORLANDO SCAFP
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: ¡Un gol y dos asistencias! Lionel Messi hace historia al llegar a 100 partidos en la MLS

L. Messi
Major League Soccer
Inter Miami CF
Toronto FC vs Inter Miami CF
Toronto FC

Lionel Messi sigue batiendo récords en Norteamérica y lideró al Inter de Miami a una victoria 4-2 sobre el Toronto FC. El astro argentino brilló ante un BMO Field lleno, regalando otra noche histórica.

  • Una lección magistral de Messi en Toronto

    Messi sigue batiendo récords en la MLS. Con un gol y dos asistencias en el BMO Field, se convirtió en el jugador más rápido de la liga en llegar a 100 participaciones en goles (59 tantos y 41 asistencias), logro que alcanzó en solo 64 partidos y que refleja su dominio en el fútbol norteamericano.

    Con 59 goles y 41 asistencias desde su debut en julio de 2023, sus números son impresionantes. Su marca de 64 partidos supera el récord anterior de Sebastian Giovinco, que necesitó 95 encuentros. Robbie Keane (96) y Carlos Vela (98) tampoco le alcanzaron.

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  • Rompiendo récords en la MLS

    Este logro se suma a los muchos que Messi ha conseguido desde su llegada al sur de Florida. Ya es una leyenda de la MLS tras ser el primer jugador en ganar dos MVP consecutivos (2024 y 2025). La temporada pasada fue histórica: Bota de Oro y récord de 62 participaciones en goles entre liga y playoffs.

    Además, su llegada ha dado títulos al Inter de Miami: MLS Cup, Leagues Cup y Supporters’ Shield, elevando a 47 su récord mundial de trofeos. Gracias a él, el club pasó de zona de descenso a dominar la liga.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    No hay indicios de que el ritmo vaya a disminuir en 2026

    A pesar de haber ganado todos los títulos importantes en Estados Unidos, el ansia de éxito de Messi sigue intacta en 2026. Esta temporada alcanzó los 900 goles en su carrera durante la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Nashville SC y se convirtió en el jugador más rápido en llegar a 20 goles y 20 asistencias en la MLS, en solo 26 partidos.

    Tras doce jornadas, el veterano delantero opta de nuevo a la Bota de Oro: nueve goles en once titularidades confirman su eficacia ante la portería. Sus dos premios al Jugador de la Jornada le igualan con Jeff Cunningham (14) en el segundo puesto histórico de la MLS, solo por detrás de Landon Donovan (19).

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