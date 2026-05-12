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VÍDEO: Un cómico gol en propia puerta del portero del Al-Nassr en el minuto 98 deja a Cristiano Ronaldo a las puertas del título de la Liga Profesional Saudí tras un dramático empate con el Al-Hilal
Un error garrafal retrasa la fiesta de celebración del título
El Al-Nassr aplazó la celebración del título tras empatar 1-1 en un duelo clave. Los locales dominaron el inicio y se adelantaron en el 37’ gracias a un rebote que aprovechó el defensa Mohamed Simakan. El Al-Nassr mantiene cinco puntos de ventaja en la Liga Profesional Saudí, aunque el Al-Hilal aún tiene dos partidos por jugar. La afición esperaba celebrar el título desde 2019, pero la coronación se pospone a la última jornada.
Ronaldo, frustrado a pesar del apoyo de su familia
Ronaldo vivió una noche frustrante pese al gran apoyo de la grada. Sustituido en el 83 por Abdullah Al-Hamdan, el delantero solo remató una vez y falló un gol desde lejos que Yassine Bounou detuvo de forma brillante. Las redes de la Liga Profesional Saudí mostraron imágenes de su pareja, Georgina Rodríguez, y su hijo animando, con el pie de foto: «Familia + aficionados = apoyo perfecto para el 🐐». Aunque marcha tercero en la carrera por la Bota de Oro con 26 goles —premio que ganó en las dos últimas campañas—, su prioridad es lograr títulos con el equipo.
Una confusión de última hora nos cuesta puntos cruciales
El partido se caracterizó por las ocasiones falladas y un costoso lapsus de concentración en los últimos compases. Al principio, a Karim Benzema le anularon un gol por fuera de juego tras la revisión del VAR. El Al-Nassr también vio cómo Kingsley Coman desperdiciaba un mano a mano que podría haber asegurado la victoria. En cambio, en el octavo minuto del descuento, un jugador del Al-Hilal lanzó un potente saque de banda al área. Un malentendido entre el portero Bento y Íñigo Martínez permitió que el balón se les escapara y acabara en la red.
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Nos esperan los trofeos y los sueños de la Copa del Mundo
El Al-Nassr vive una semana clave en su búsqueda del doblete. El sábado juega la final de la Liga de Campeones de la AFC ante el Gamba Osaka y el jueves disputa el partido decisivo de liga contra el Damac FC. Para Ronaldo, ganar estos títulos es prioritario antes de ir por los 1.000 goles —tiene 971— y de preparar el Mundial con Portugal.