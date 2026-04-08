El Club Al-Ittihad de Yeda cerró su participación en la Liga Roshen, previa a la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de Asia, con una dolorosa derrota 3-4 ante Neom.

El Al-Ittihad cayó 3-4 ante Neom este miércoles en el Prince Abdullah Al-Faisal, en la jornada 29 de la Liga Roshen.

Neom se adelantó en el 3’ con gol de Saeed Bin Rahma y amplió la ventaja en el 16’ por medio de Luciano Rodríguez.

Yusuf Al-Nusairi igualó el marcador con dos tantos en los minutos 38 y 44.

Husam Awar hizo el 3-2 en el 49', pero Muhannad Al Saad igualó en el 55' y Alaa Al Hajji marcó el 4-3 en el primer minuto de descuento.