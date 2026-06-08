Mientras Portugal prepara la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la imagen más comentada de Ronaldo no es de un entrenamiento ni de una rueda de prensa, sino de su jardín. En un vídeo compartido por Georgina Rodríguez se ve al delantero enseñando a su hijo Mateo uno de sus regates más famosos.

Vestidos de manera informal y descalzos sobre el césped, padre e hijo compartieron un momento que rápidamente caló entre los aficionados. Cristiano explicó con detalle cada paso del famoso «Ronaldo Chop», el regate que le permitió dejar atrás a los defensas en algunas de las competiciones más importantes del fútbol mundial durante más de una década. El análisis técnico demostró que el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue tan en forma como siempre en lo que respecta a la mecánica de los regates espectaculares.