VÍDEO: Tras la clave victoria del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, entre risas, hace un gesto con la mano y responde a los insultos de los hinchas del Al Ahli

El veterano delantero celebraba eufórico un resultado que mantiene al Al-Nassr líder de la Liga Profesional Saudí. Al marcharse del campo, un grupo del Al-Ahli le provocó coreando sus logros continentales y cuestionando su estatus. En vez de ignorar las burlas, Ronaldo se giró a las gradas con una amplia sonrisa. Tras reírse de los insultos, recordó con un sencillo gesto quién era: levantó la mano y mostró sus cinco dedos.

Ante los gritos que recordaban los dos títulos de la Liga de Campeones de la AFC de Al-Ahli, Ronaldo levantó la mano y mostró cinco dedos. Mientras lo hacía, la cámara captó su respuesta: «Tengo cinco Ligas de Campeones», dijo con calma y una sonrisa. El mensaje era claro: sus cinco triunfos en la Liga de Campeones de la UEFA, logrados con el Manchester United y el Real Madrid.