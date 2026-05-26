VÍDEO: ¡Sellado con un beso! Alisha Lehmann ayuda a su novio, Montel McKenzie, a celebrar el título de la Baller League UK

Las celebraciones alcanzaron su punto máximo cuando McKenzie levantó el trofeo de la Baller League UK. Tras una final emocionante en el O2 Arena, que el Prime FC ganó 5-2 al NDL FC, la cuenta oficial de Instagram de la liga capturó los momentos de alegría.

El capitán, del equipo liderado por la sensación de YouTube KSI, buscó a Lehmann entre la multitud y la pareja selló la noche con un beso. De compañeros en las primeras temporadas pasaron a ser pareja, añadiendo un toque especial a la final.



