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VÍDEO: «Se ha gastado una FORTUNA»: Gerard Piqué insta a los jugadores del Manchester United a asumir su responsabilidad y se pregunta si los «Diablos Rojos» están preparados para luchar por los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones
Piqué exige responsabilidad a los jugadores
En el programa«The Late Run Show», el presentador preguntó a Piqué si el United tiene la calidad necesaria para luchar por la Premier League y la Liga de Campeones. El español respondió con rotundidad, defendiendo la constante rotación de entrenadores en Old Trafford. Piqué afirmó: «Quiero decir, gastan una enorme cantidad de dinero, y los jugadores tienen que demostrar que valen ese dinero. Porque ahora mismo es muy fácil culpar al entrenador cuando no se obtienen resultados. Y es que... al menos en el fútbol, esto es lo que pasa cuando un equipo no rinde bien: se culpa al entrenador. Pero no es cierto».
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Las inversiones masivas no dan sus frutos
El excentral, que jugó tanto en el United como en el Barcelona durante su carrera como futbolista, continuó con su análisis y añadió: «Los jugadores son los que están sobre el terreno de juego y son ellos quienes deben conseguir resultados. Ya han pasado varios años con diferentes entrenadores, así que, en algún momento, los jugadores deben asumir su responsabilidad». Sus comentarios reflejan los enormes compromisos financieros que el club ha asumido en los últimos años. Según Transfermarkt, la plantilla actual tiene un valor de mercado de 754,15 millones de euros. Esto viene precedido de gastos masivos en fichajes individuales, entre los que se incluyen Paul Pogba, Antony y Harry Maguire, pero estas costosas incorporaciones han tenido, en gran medida, dificultades para conseguir títulos de forma consistente.
La inestabilidad en el banquillo azota Old Trafford
El United ha atravesado una gran agitación en el banquillo desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013, año en el que también conquistó su último título de la Premier League. Desde entonces, el club ha ido cambiando de entrenador una y otra vez en un intento desesperado por recuperar su antigua gloria. Figuras destacadas como David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer y Erik ten Hag han ido y venido sin levantar el trofeo de la liga. Más recientemente, Rubén Amorim fue destituido tras solo 63 partidos, allanando el camino para Michael Carrick el 13 de enero.
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¿Qué les depara el futuro a los Red Devils?
Los Red Devils ocupan actualmente el tercer puesto de la clasificación con 55 puntos en 31 partidos, por detrás del Arsenal y el Manchester City, pero por delante del Aston Villa. Les quedan siete partidos cruciales en su lucha por asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones. Volverán a la acción el 13 de abril, cuando reciban al Leeds United, antes de viajar para enfrentarse al Chelsea el 18 de abril.
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