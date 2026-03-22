Tras tres victorias consecutivas en la Ligue 1, el Marsella sufrió un revés en casa ante el Lille. A pesar de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Ethan Nwaneri en el minuto 43, lo que le permitió llegar al descanso con ventaja, el Marsella se vino abajo en la segunda parte, ya que el Lille reaccionó rápidamente y Thomas Meunier empató en el minuto 49. El veterano delantero francés Olivier Giroud anotó entonces el dramático gol de la victoria para los visitantes en el minuto 86.

La victoria aupa al Lille a los 47 puntos, en quinta posición, reavivando sus esperanzas de conseguir una plaza para la Liga de Campeones, ya que la diferencia con el Marsella, tercero, se ha reducido ahora a solo dos puntos a falta de siete jornadas para el final de la temporada de la Ligue 1.