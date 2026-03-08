Traducido por
VÍDEO: Ryan Reynolds se reúne con Behdad Eghbali, copropietario del Chelsea, mientras el Wrexham recibe el mensaje «compénsalo en la Premier»
El presidente del Chelsea apoya al Wrexham para la máxima categoría
En un vídeo compartido por The Suntras el pitido final, Eghbali lanzó un conciso desafío de seis palabras al protagonista de Deadpool que subrayaba el respeto que el Wrexham se ha ganado en toda la pirámide futbolística. Mientras ambos se daban la mano, el copropietario del Chelsea se limitó a decir: «Compénsalo en la Premier». Fue un reconocimiento al largo camino recorrido por el club bajo la dirección de Reynolds y Rob Mac, que llevaron al gigante del oeste de Londres al límite absoluto ante una ruidosa afición local.
El Blues sobrevive al susto clásico de la copa
El equipo de Liam Rosenior se vio envuelto en una auténtica batalla campal contra su rival de categoría inferior. El Wrexham se adelantó en dos ocasiones gracias a Sam Smith y Callum Doyle, lo que obligó a los visitantes a recurrir a su superioridad individual para evitar una sorpresa monumental. Fue necesario un gol en los últimos minutos de Josh Acheampong para forzar la prórroga de 30 minutos, en la que Alejandro Garnacho y Joao Pedro finalmente decidieron el partido contra un equipo local agotado y con diez jugadores tras la tarjeta roja a George Dobson.
A pesar del resultado, Reynolds estaba radiante de orgullo por el rendimiento de su equipo. Reflexionando sobre el meteórico ascenso del club desde la sonada adquisición, la estrella de Hollywood compartió sus emociones en las redes sociales. Reynolds publicó en X: «Hace tres años esta semana, luchamos contra el Maidenhead United hasta conseguir un empate. Hoy hemos llevado al Chelsea a la prórroga. Estoy increíblemente orgulloso del rendimiento del Wrexham hoy».
El entrenador del Chelsea, Rosenior, no tardó en reconocer la dificultad de la tarea a la que se enfrentaba su equipo rotado en el norte de Gales. El técnico admitió que su equipo necesitaba dar un paso más para superar el intenso ambiente y la valentía táctica de los locales. Elogió al equipo de la Championship y señaló que la magia de la competición estaba muy presente en el Racecourse Ground durante los 120 minutos de batalla.
Rosenior declaró: «Esa es la razón por la que la FA Cup es lo que es. Creo que estuvieron magníficos. Magníficos en su energía, en su valentía en la presión y en su juego. Entonces tuvimos que estar a un nivel muy, muy alto. Nos presionó durante todo el partido un equipo muy bueno. También hay que demostrar carácter».
- Getty Images Sport
Los cambios en las reglas aumentan las esperanzas de ascenso de los Red Dragons.
El camino de Wrexham hacia la tierra prometida podría ser aún más accesible en un futuro próximo debido a los importantes cambios estructurales que se están produciendo en la Liga Inglesa de Fútbol. En una decisión que hará las delicias de la directiva del club, los clubes de la EFL acordaron oficialmente ampliar el formato de los play-offs para incluir a seis equipos a partir de la temporada 2026-27. Esto significa que los equipos que terminen en octava posición tendrán una oportunidad en Wembley, lo que supone una gran red de seguridad para los clubes con ambiciones en la Premier League.
Por ahora, sin embargo, los Red Dragons siguen centrados en la campaña actual y en su objetivo inmediato de ascender automáticamente o terminar entre los seis primeros. Mientras el Chelsea pasa a los cuartos de final de la FA Cup y a sus compromisos europeos, el Wrexham vuelve a la liga con su reputación reforzada. El martes se enfrentará al Hull City, quinto clasificado.