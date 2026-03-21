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VÍDEO: ¡Robert Sánchez vuelve a cometer un error garrafal! El portero del Chelsea regala un gol al Everton con un error que le sale caro
Sánchez vuelve a ser el centro de atención
Sánchez ha cometido algunos errores muy sonados esta temporada y sufrió un susto al principio del partido cuando se demoró con el balón y Beto estuvo a punto de aprovecharlo. El portero logró salvar la situación, pero acabó regalando a los Toffees su segundo gol a la hora de juego. Beto anotó su segundo gol del partido con un disparo que Sánchez debería haber detenido, pero que de alguna manera se le escapó entre las piernas y cruzó la línea de gol. El Everton acabó ganando el partido por 3-0, con un brillante tercer gol de Iliman Ndiaye que sentenció la victoria.
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La derrota se suma a una semana desastrosa para el Chelsea
La derrota ante el Everton viene a agravar una semana desastrosa para el Chelsea. A mediados de semana, el París Saint-Germain los eliminó de la Liga de Campeones, tras caer por un marcador global de 8-2 ante el vigente campeón en los octavos de final. Además, los Blues han sido sancionados con una prohibición de nueve meses para fichar a jugadores de la cantera, además de una multa de 10,75 millones de libras (13,7 millones de dólares) por infringir las normas de la competición cuando Roman Abramovich era propietario del club.
Rosenior admitió antes del partido que había sido una semana dura. Declaró a los periodistas: «Cuando pierdes partidos, siempre hay un daño asociado. También estoy yo, estoy aprendiendo sobre el equipo, sobre mí mismo, sobre mi cuerpo técnico y sobre el club. He aprendido mucho esta semana. Hay una resiliencia y una determinación por parte del equipo y mía para enderezar el rumbo. Veremos en las próximas semanas qué pasa, y tengo mucha confianza al respecto.
«Son retos diferentes; todos los entrenadores pasan por momentos como este, por semanas difíciles. Yo ya he vivido etapas complicadas antes. En Estrasburgo perdimos partidos. Pero siempre he encontrado la manera de superarlo. Ahora nos encontramos de nuevo en ese punto. Como grupo, tenemos que encontrar la forma de luchar y superar este periodo difícil».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Chelsea tiene serios problemas en la portería con Sánchez y Filip Jorgensen. Rosenior decidió dejar fuera a Sánchez y dar la titularidad a Jorgensen en el partido de ida contra el PSG, pero el portero cometió un error que permitió al PSG ponerse 3-2 por delante en el Parque de los Príncipes. Desde entonces, Jorgensen se ha sometido a una pequeña intervención quirúrgica por un problema en la ingle y estará de baja varias semanas, lo que significa que Sánchez parece que seguirá siendo titular por el momento, a pesar de haber cometido otro error de gran repercusión.