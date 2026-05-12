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VÍDEO: ¿Preparándose para el aluvión de goles del Arsenal? Los porteros del PSG han sido grabados entrenando con escudos de rugby antes de la final de la Liga de Campeones
Enrique recurre a tácticas poco convencionales
A pocos días de la final de la Liga de Campeones en Budapest, el PSG no deja nada al azar en su búsqueda de un segundo título europeo consecutivo. Los campeones, que golearon 5-0 al Inter en la final anterior, se medirán a un Arsenal de Mikel Arteta experto en jugadas a balón parado.
Para contrarrestarlo, Luis Enrique ha introducido un «extraño» ejercicio con escudos de rugby.
Las imágenes del campo de entrenamiento del PSG muestran al cuerpo técnico usando esos escudos para empujar y obstaculizar a los porteros mientras intentan atrapar balones altos, en un claro intento de simular el ambiente físico y abarrotado del área pequeña que los Gunners explotan con tanta eficacia.
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El dominio del Arsenal en las jugadas a balón parado
El Arsenal ha construido una reputación como el equipo más peligroso del mundo en jugadas a balón parado. El conjunto de Arteta ha aprovechado estas acciones de alta presión para liderar la Premier League y llegar a la final del 30 de mayo. Su capacidad para «bombardear» al portero rival con bloqueos físicos ha hecho que muchos defensas y guardametas de élite se lo piensen dos veces.
El PSG lo sabe y no quiere intimidarse. Tras eliminar al Bayern de Múnich con un gol de Dembélé en el Allianz Arena, el gigante francés se centra en frenar el poder aéreo del Arsenal en el Puskas Arena.
- AFP
El camino del vigente campeón hacia Budapest
Los dos gigantes europeos se enfrentarán el 30 de mayo, con la mirada del mundo sobre Budapest. El PSG busca ser el primer equipo desde el Real Madrid en revalidar el título de la Liga de Campeones moderna.
Para el Arsenal, es la oportunidad de alzarse por fin con el mayor trofeo del fútbol de clubes gracias a su particular y calculado estilo de «caos» en el área.