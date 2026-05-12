Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

VÍDEO: ¿Preparándose para el aluvión de goles del Arsenal? Los porteros del PSG han sido grabados entrenando con escudos de rugby antes de la final de la Liga de Campeones

Arsenal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
M. Safonov

El París Saint-Germain, campeón de Europa, usa escudos de rugby en sus entrenamientos para que sus porteros se preparen para el juego aéreo de la final contra el Arsenal.

  • Enrique recurre a tácticas poco convencionales

    A pocos días de la final de la Liga de Campeones en Budapest, el PSG no deja nada al azar en su búsqueda de un segundo título europeo consecutivo. Los campeones, que golearon 5-0 al Inter en la final anterior, se medirán a un Arsenal de Mikel Arteta experto en jugadas a balón parado.

    Para contrarrestarlo, Luis Enrique ha introducido un «extraño» ejercicio con escudos de rugby.

    Las imágenes del campo de entrenamiento del PSG muestran al cuerpo técnico usando esos escudos para empujar y obstaculizar a los porteros mientras intentan atrapar balones altos, en un claro intento de simular el ambiente físico y abarrotado del área pequeña que los Gunners explotan con tanta eficacia.


    • Anuncios

  • Mira el vídeo



  • El dominio del Arsenal en las jugadas a balón parado

    El Arsenal ha construido una reputación como el equipo más peligroso del mundo en jugadas a balón parado. El conjunto de Arteta ha aprovechado estas acciones de alta presión para liderar la Premier League y llegar a la final del 30 de mayo. Su capacidad para «bombardear» al portero rival con bloqueos físicos ha hecho que muchos defensas y guardametas de élite se lo piensen dos veces.

    El PSG lo sabe y no quiere intimidarse. Tras eliminar al Bayern de Múnich con un gol de Dembélé en el Allianz Arena, el gigante francés se centra en frenar el poder aéreo del Arsenal en el Puskas Arena.


  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENALAFP

    El camino del vigente campeón hacia Budapest

    Los dos gigantes europeos se enfrentarán el 30 de mayo, con la mirada del mundo sobre Budapest. El PSG busca ser el primer equipo desde el Real Madrid en revalidar el título de la Liga de Campeones moderna.

    Para el Arsenal, es la oportunidad de alzarse por fin con el mayor trofeo del fútbol de clubes gracias a su particular y calculado estilo de «caos» en el área.

Ligue 1
Lens crest
Lens
RCL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Burnley crest
Burnley
BUR