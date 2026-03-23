VÍDEO: Pep Guardiola comparte un emotivo momento con su hija María tras la victoria del Manchester City en la final de la Carabao Cup

Mientras Guardiola centraba sus declaraciones tras el partido en el esfuerzo colectivo de su plantilla, las redes sociales se inundaron rápidamente de reacciones ante las imágenes virales de su reencuentro familiar, lo que dio lugar a una oleada de emotivos homenajes en Internet.

Un aficionado dijo: «Me siento muy emocionado», mientras que otro añadió: «Se me saltan las lágrimas». Un tercer aficionado señaló: «Se me saltan las lágrimas cuando veo tanto amor entre un padre y su hija», y otro simplemente describió el momento como «absolutamente conmovedor».