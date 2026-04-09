VÍDEO: ¿Penalti y roja? Mira la extraña mano de Marc Pubill que enfureció a Hansi Flick en la derrota del Barcelona ante el Atlético en la Liga de Campeones

En una tensa entrevista tras el partido, Flick mostró su frustración por la no revisión de la mano. Le sorprendió, sobre todo por su familiaridad con el equipo arbitral, pero insistió en la aplicación inconsistente de las reglas.

«No sé por qué el VAR no intervino», declaró Flick, según Movistar. «El árbitro es alemán, y me parece increíble. Todos cometemos errores, pero ¿para qué sirve el VAR? No lo entiendo. Debería ser penalti, segunda amarilla y roja. Esto no puede pasar».