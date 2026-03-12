VÍDEO: Pedro Neto, criticado por su «repugnante» altercado con un recogepelotas durante la derrota del Chelsea ante el PSG en la Liga de Campeones

En un intento por arreglar las cosas, Neto se reunió con el joven después del partido para ofrecerle una disculpa personal. Reveló que su compañero en la selección portuguesa, Vitinha, le ayudó a salvar la barrera comunicativa para asegurarse de que el recogepelotas entendiera su arrepentimiento. El extremo de 26 años del Chelsea también le regaló su camiseta y, más tarde, un Neto visiblemente conmocionado apareció en TNT Sports para expresar su arrepentimiento. Recalcó que el incidente no era propio de él y que se debió exclusivamente a la presión del marcador.

«Quiero pedirle perdón. Ya he hablado con él. Fue en el calor del momento. Estábamos perdiendo y quería coger el balón. Le empujé un poco y eso no puede pasar. Vi que le había hecho daño; yo no soy así... Fue en el calor del momento; le di mi camiseta. Tengo que pedirle perdón. Lo siento muchísimo», explicó Neto.

«Hablé con él inmediatamente y se rió, estaba contento de que le hubiera dado la camiseta y le pedí perdón como 35 veces. No entendí su francés, pero se reía, así que creo que sabía que fue algo impulsivo, y Vitinha le dijo que yo no soy así».