VÍDEO: Pedro Neto, criticado por su «repugnante» altercado con un recogepelotas durante la derrota del Chelsea ante el PSG en la Liga de Campeones

Pedro Neto ha desatado la indignación tras empujar a un recogepelotas durante la derrota por 5-2 del Chelsea ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones. El balón acababa de salir del terreno de juego por la banda derecha en el tiempo de descuento cuando el extremo portugués intentó recuperarlo rápidamente y empujó al recogepelotas en el pecho, ya que parecía que este intentaba retener el balón.

    Una noche difícil para el Chelsea en la Liga de Campeones se vio agravada por un polémico incidente en el que se vio involucrado Pedro Neto. Con los Blues perdiendo por 4-2 en un partido muy tenso, el deseo del extremo portugués de reanudar el juego derivó en un enfrentamiento físico en la banda.

    Neto empujó a un recogepelotas contra una valla publicitaria, un acto calificado de «repugnante» por los aficionados en las redes sociales. A pesar de la intensidad del empujón y la consiguiente ira de los jugadores del PSG, el jugador de 26 años se libró de la tarjeta amarilla. Sin embargo, aún podría enfrentarse a sanciones retrospectivas de la UEFA por conducta violenta.

    En un intento por arreglar las cosas, Neto se reunió con el joven después del partido para ofrecerle una disculpa personal. Reveló que su compañero en la selección portuguesa, Vitinha, le ayudó a salvar la barrera comunicativa para asegurarse de que el recogepelotas entendiera su arrepentimiento. El extremo de 26 años del Chelsea también le regaló su camiseta y, más tarde, un Neto visiblemente conmocionado apareció en TNT Sports para expresar su arrepentimiento. Recalcó que el incidente no era propio de él y que se debió exclusivamente a la presión del marcador.

    «Quiero pedirle perdón. Ya he hablado con él. Fue en el calor del momento. Estábamos perdiendo y quería coger el balón. Le empujé un poco y eso no puede pasar. Vi que le había hecho daño; yo no soy así... Fue en el calor del momento; le di mi camiseta. Tengo que pedirle perdón. Lo siento muchísimo», explicó Neto.

    «Hablé con él inmediatamente y se rió, estaba contento de que le hubiera dado la camiseta y le pedí perdón como 35 veces. No entendí su francés, pero se reía, así que creo que sabía que fue algo impulsivo, y Vitinha le dijo que yo no soy así».

    El Chelsea se enfrenta a una tarea titánica.

    En el campo, el equipo de Liam Rosenior fue goleado por un brillante PSG. A pesar de los goles de Malo Gusto y Enzo Fernández, los errores defensivos y un costoso fallo del portero Filip Jorgensen permitieron a Ousmane Dembélé, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia marcar y tomar el control del partido.

    El Chelsea se enfrenta ahora a una difícil tarea antes del partido de vuelta en Stamford Bridge para darle la vuelta al marcador. Pero antes de eso, los Blues se enfrentarán primero al Newcastle en la Premier League. Neto y sus compañeros ocupan actualmente el quinto puesto de la tabla, empatados a 48 puntos con el Liverpool. Aunque solo están a tres puntos del Manchester United y del Aston Villa, que están por encima de ellos, el Chelsea seguirá luchando para asegurarse una plaza en la Liga de Campeones de la próxima temporada.

