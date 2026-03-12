VÍDEO: Pedro Neto, criticado por su «repugnante» altercado con un recogepelotas durante la derrota del Chelsea ante el PSG en la Liga de Campeones

Una noche difícil para el Chelsea en la Liga de Campeones se vio agravada por un polémico incidente en el que se vio involucrado Pedro Neto. Con los Blues perdiendo por 4-2 en un partido muy tenso, el deseo del extremo portugués de reanudar el juego derivó en un enfrentamiento físico en la banda.
Neto empujó a un recogepelotas contra una valla publicitaria, un acto calificado de «repugnante» por los aficionados en las redes sociales. A pesar de la intensidad del empujón y la consiguiente ira de los jugadores del PSG, el jugador de 26 años se libró de la tarjeta amarilla. Sin embargo, aún podría enfrentarse a sanciones retrospectivas de la UEFA por conducta violenta.