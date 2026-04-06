El domingo por la tarde se respiraba un aire de oro olímpico en el Stade Louis-II. Antes del decisivo partido de la Ligue 1 entre el Mónaco y el Marsella, la leyenda jamaicana del sprint, Bolt, fue invitada al campo para dar el saque de honor. El ocho veces campeón olímpico, conocido aficionado al fútbol, se sentía como en casa sobre el césped mientras se preparaba para dar inicio al espectáculo de la noche. Sin embargo, fue su interacción con Pogba lo que acaparó toda la atención. Se vio a Pogba acercarse al exvelocista de 39 años en la banda, donde ambos compartieron un cálido abrazo y una breve conversación antes de que los equipos se retiraran para sus preparativos finales.
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VÍDEO: Paul Pogba se encuentra con Usain Bolt junto al campo tras reincorporarse a la plantilla del Mónaco por primera vez en cuatro meses
Un encuentro legendario en la banda
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Pogba pone fin a cuatro meses de ausencia
Aunque los titulares se centraron en el invitado famoso, la importancia futbolística radicaba en la presencia de Pogba en la convocatoria para el partido por primera vez en cuatro meses. La exestrella del Manchester United no había jugado con el Mónaco desde la decepcionante derrota ante el Brest el 5 de diciembre. Su temporada se ha caracterizado en gran medida por la frustración, ya que solo ha disputado 30 minutos en tres apariciones como suplente. Aunque Pogba se quedó en el banquillo durante el partido contra el Marsella, su regreso al equipo supone un paso fundamental en su intento por relanzar su carrera.
En declaraciones a los medios tras la victoria por 2-1 sobre el Marsella, el entrenador del Mónaco, Sébastien Pocognoli, expresó su alegría por recuperar la influencia del veterano en el vestuario: «Pudo jugar 20 minutos contra el Brentford [en un partido amistoso] durante el parón internacional. Si Paul está en el banquillo, es porque creemos que puede aportar algo extra en el vestuario. Esperamos que aporte aún más, a ser posible sobre el terreno de juego. Ha recorrido un largo camino, pero ya es muy positivo y eso se debe a su duro trabajo. Ha sido importante en el vestuario y en cuanto al espíritu de equipo. Es consciente de que tiene un papel que desempeñar, y el mío es ofrecerle el mejor plan posible para que pueda aportarnos ese plus al final de la temporada».
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Palabras de ánimo de Bolt
Bolt, quien, como es bien sabido, intentó lanzarse al fútbol profesional con pruebas en el Borussia Dortmund y los Central Coast Mariners, sigue siendo un gran admirador de este deporte. Reveló que su conversación con el centrocampista del Mónaco se centró en desearle buena salud para lo que queda de temporada. «Le dije que me alegraba mucho verle de vuelta; sé que por fin se ha librado de las lesiones. Espero que pueda jugar unos minutos y marcar, porque yo estoy aquí», declaró Bolt a Ligue 1+ durante una entrevista previa al partido.
Con el Mónaco firmemente en la lucha por la clasificación europea, Pocognoli está gestionando la integración del jugador de 33 años con extrema cautela. Con el respaldo del hombre más rápido del mundo, el francés espera que su suerte haya cambiado por fin.