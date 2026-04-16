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West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

VÍDEO: Paolo Di Canio se golpea la cabeza contra la mesa durante la retransmisión de la Liga de Campeones y Fabio Capello acude a ayudarlo

P. Di Canio
F. Capello
Liga de Campeones
West Ham
Premier League

El icono del West Ham United se cortó en la frente durante la retransmisión de la Liga de Campeones tras chocar accidentalmente con su mesa en pleno debate. El exseleccionador inglés Fabio Capello tuvo que ayudarlo al ver que sangraba.

  • Un debate físico

    Durante un debate sobre la jornada europea en directo para Sky Italia, el exdelantero del West Ham y del Sheffield Wednesday, Paolo Di Canio, se enfadó al explicar cómo los equipos de la Serie A pueden alcanzar el nivel de la Premier League. Al inclinarse para enfatizar su argumento, golpeó con fuerza la mesa del plató. El golpe le provocó una visible herida que alarmó al resto de comentaristas.

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  • Capello acude al rescate

    Al ver la lesión en directo, Capello se levantó y ayudó a su colega ensangrentado. El exentrenador del AC Milan y del Real Madrid le dio un pañuelo a Di Canio para detener la hemorragia, mientras las cámaras grababan el incidente. Di Canio, que había llamado «vago» a Rafael Leão, parecía más avergonzado que herido y trató de seguir con su análisis.

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reincorporarse a sus funciones

    A pesar del reciente incidente, se espera que Di Canio siga en los medios y mantenga su estilo agresivo como comentarista, ofreciendo análisis expertos sobre el fútbol.

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