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VÍDEO: Paolo Di Canio se golpea la cabeza contra la mesa durante la retransmisión de la Liga de Campeones y Fabio Capello acude a ayudarlo
Un debate físico
Durante un debate sobre la jornada europea en directo para Sky Italia, el exdelantero del West Ham y del Sheffield Wednesday, Paolo Di Canio, se enfadó al explicar cómo los equipos de la Serie A pueden alcanzar el nivel de la Premier League. Al inclinarse para enfatizar su argumento, golpeó con fuerza la mesa del plató. El golpe le provocó una visible herida que alarmó al resto de comentaristas.
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Capello acude al rescate
Al ver la lesión en directo, Capello se levantó y ayudó a su colega ensangrentado. El exentrenador del AC Milan y del Real Madrid le dio un pañuelo a Di Canio para detener la hemorragia, mientras las cámaras grababan el incidente. Di Canio, que había llamado «vago» a Rafael Leão, parecía más avergonzado que herido y trató de seguir con su análisis.
- Getty Images Sport
Reincorporarse a sus funciones
A pesar del reciente incidente, se espera que Di Canio siga en los medios y mantenga su estilo agresivo como comentarista, ofreciendo análisis expertos sobre el fútbol.