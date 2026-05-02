VÍDEO: Otra tarjeta roja por tirar del pelo en la Premier League: expulsan a Dan Ballard, del Sunderland, tras la revisión del VAR

El incidente ocurrió al inicio del primer tiempo en Molineux, cuando Ballard, en disputa por el balón, agarró las trenzas del delantero del Wolverhampton, Tolu Arokodare. El árbitro Paul Tierney revisó las imágenes y le mostró la roja directa por conducta violenta.

A pesar de la expulsión, el Sunderland se había adelantado con un cabezazo de Nordi Mukiele. Sin embargo, la inferioridad numérica permitió al Wolverhampton empatar en el 54’ mediante Santiago Bueno.











