VÍDEO: Neymar se enfurece al ser sustituido por ERROR durante la abultada derrota del Santos ante el Coritiba

Según ESPN, en la segunda parte de un partido de la Serie A brasileña, Neymar recibía atención por una lesión en la pantorrilla derecha cuando ocurrió un extraño incidente. El cuerpo técnico del Santos entregó al árbitro Paulo César Zanovelli una nota para sustituir a Escobar, con el dorsal 31. Por error, el cuarto árbitro mostró el cartel con el 10, el número de Neymar. El jugador regresó al campo sin percibir el fallo y solo se dio cuenta de que había sido sustituido cuando vio a su compañero Robinho Jr. en su lugar.