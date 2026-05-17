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VÍDEO: Neymar se enfurece al ser sustituido por ERROR durante la abultada derrota del Santos ante el Coritiba
- AFP
Incidente insólito en un partido de la Serie A
Según ESPN, en la segunda parte de un partido de la Serie A brasileña, Neymar recibía atención por una lesión en la pantorrilla derecha cuando ocurrió un extraño incidente. El cuerpo técnico del Santos entregó al árbitro Paulo César Zanovelli una nota para sustituir a Escobar, con el dorsal 31. Por error, el cuarto árbitro mostró el cartel con el 10, el número de Neymar. El jugador regresó al campo sin percibir el fallo y solo se dio cuenta de que había sido sustituido cuando vio a su compañero Robinho Jr. en su lugar.
El caos captado por la cámara
En cuanto el delantero se dio cuenta de lo ocurrido, perdió los estribos. Mientras Neymar y el banquillo suplicaban a Zanovelli que revocara la decisión, el partido seguía con normalidad en el otro lado del campo. Negándose a aceptar la situación, un furioso Neymar tomó el papel de la sustitución y lo mostró a las cámaras para demostrar que ponía 31, no 10. Luego gritó al cuarto árbitro, señalándolo como culpable de la confusión.
Una tarde desastrosa para los locales
El caos en la banda empeoró la tarde para los locales en Vila Belmiro. El Santos fue superado por el Coritiba: Breno Lopes marcó dos goles en juego abierto y provocó un penalti que Josué convirtió para el 3-0 en la primera parte. En la segunda parte, Luan Peres recibió un balonazo en la cara que requirió ambulancia, y poco después Álvaro Barreal vio la roja directa. Con diez, el Santos no pudo reaccionar.
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¿Qué les depara el futuro a Neymar y al Santos?
El Santos, 16.º en la Serie A con 18 puntos, debe reagruparse antes de recibir al San Lorenzo el miércoles. Mientras, Neymar aguarda con ansias la convocatoria de Brasil que anunciará Carlo Ancelotti el lunes para el Mundial, confiando en que este arrebato no le perjudique.