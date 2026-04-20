VÍDEO: «¡Nadie puede soportarlo!» - Neymar, furioso, se marcha tapándose los oídos mientras los aficionados del Santos abuchean sin piedad a la estrella brasileña

El domingo, la Vila Belmiro se volvió hostil cuando los hinchas, frustrados por la derrota sobre la hora ante Fluminense, abuchearon a Neymar. A pesar de su estatus de leyenda en el club, el delantero escuchó silbidos y protestas al final del partido.

Visiblemente alterado, el veterano corrió hacia el túnel con los dedos en los oídos para bloquear la hostilidad. Poco después del partido, recurrió a las redes sociales para expresar su incredulidad ante la dura acogida de los aficionados: «¡Ha llegado el día en que tengo que explicar por qué me rasco la oreja! Amigos, sinceramente, están siendo demasiado duros y se están pasando de la raya… Es demasiado triste tener que aguantar esto. Ningún ser humano puede soportarlo».

Aunque fue clave para la permanencia del Santos la temporada pasada, esta campaña ha sido mucho más difícil: cuatro goles y tres asistencias en nueve partidos no bastan para ocultar la mala racha del equipo, con solo tres victorias en 12 encuentros de liga. El club está en el puesto 15, a un punto del descenso, zona que hoy ocupa su rival, el Corinthians.