VÍDEO: Mohamed Salah supera a Steven Gerrard en los récords del Liverpool con una magnífica asistencia en su último partido

Esta asistencia fue un hito para la estrella egipcia, que batió un antiguo récord del club. Según OptaJoe, Salah ya tiene 93 asistencias en la Premier League con el Liverpool, una más que Gerrard en la lista histórica del club. Fue un broche perfecto a sus nueve años en Anfield, pues el empate con el Brentford clasificó a los Reds para la Liga de Campeones.



