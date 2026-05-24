VÍDEO: Mohamed Salah rompe a llorar ante la grada Kop tras su última aparición con el Liverpool

Un emotivo vídeo compartido por la cuenta oficial de la Premier League en X capturó el momento decisivo tras el empate 1-1 del Liverpool contra el Brentford en la última jornada de la temporada 2025-26. El egipcio, acompañado de sus dos hijas, se mostró emocionado mientras la afición de Anfield entonaba «You’ll Never Walk Alone». Con las lágrimas contenidas, saludó y disfrutó de sus últimos momentos como red.

Antes, sustituido por Jeremie Frimpong en el 74’, recibió una ovación, un pasillo de honor de sus compañeros y el abrazo del técnico Arne Slot. Además, dio su asistencia 93 en la Premier, superando el récord del Liverpool de Steven Gerrard, antes de hablar con Sky Sports.



