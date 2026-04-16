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MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHENGetty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: Michael Olise se muestra desconcertado cuando un periodista dice que el Real Madrid es «el rey de la Liga de Campeones»

M. Olise
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Real Madrid

Michael Olise protagonizó un momento memorable en una entrevista tras la dramática victoria del Bayern de Múnich sobre el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El extremo francés se mostró genuinamente desconcertado cuando un periodista se refirió al gigante español como los «reyes de la competición» apenas unos instantes después de que quedaran eliminados en el Allianz Arena.

  • «Los reyes de la competición»

    Tras ganar 4-3 en la vuelta y avanzar 6-4 en el global, Olise ignoró elogios al gigante español. Al oír que el Bayern había eliminado al «rey de la competición», sonrió y respondió con una seca pregunta: «¿El rey de la competición?».

    El reportero, intentando justificar la etiqueta, recordó que el Real Madrid ha ganado el trofeo 15 veces, récord absoluto. Poco impresionado, el extremo respondió con un breve «Sí, sí» y dio por terminada la entrevista. El palmarés merengue es innegable, pero Olise y los suyos demostraron que las glorias pasadas cuentan poco cuando suena el pitido inicial.

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  • Resiliencia e impulso

    En declaraciones a TNT Sports tras ser nombrado mejor jugador del partido, Olise resumió la intensa tarde de fútbol: «Ha sido un buen partido, un constante ir y venir. Sabíamos que saldrían a por todas. Al principio fue un ida y vuelta constante; luego el partido se calmó, jugamos mejor en la segunda parte y aprovechamos nuestras ocasiones».

    Al ser consultado sobre si la mentalidad les dio la victoria tras tres remontadas, respondió: «Sí, mostramos capacidad de reacción y, pese a ir abajo en el marcador, logramos el resultado que queríamos». Su calma dentro y fuera del campo lo ha convertido en uno de los favoritos de la afición bávara, mientras el equipo sigue peleando por más títulos.

  • Harry Kane Michael Olise FC Bayern 2025Getty Images

    El PSG y lo que está en juego en las semifinales

    Aunque siguen las celebraciones, el Bayern debe centrarse ya en las semifinales contra el París Saint-Germain. Ambos equipos se conocen bien: los bávaros ganaron 2-1 en París en la fase de grupos. Aun así, Olise reconoce que la eliminatoria aumenta la presión. «Hay mucho más en juego —admitió—. Son un equipo con mucha calidad, presionan y juegan bien, así que será un partido difícil».

    Para el partido de ida, el Bayern no podrá contar con el entrenador Vincent Kompany, sancionado. Sin embargo, con Harry Kane cerca de los 50 goles y Olise en plena forma, el gigante alemán confía en llegar a la final. Si repiten la solidez que elogió Olise, la corona de Europa podría acabar en Múnich.

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