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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Merih Demiral hace unas declaraciones muy polémicas sobre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y desata una PELEA tras atreverse a dar una vuelta de honor por el campo

M. Demiral
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C. Ronaldo

Merih Demiral acusó a los árbitros de favorecer al Al-Nassr para ganar la Liga Profesional Saudí, tras un tenso partido contra el Al-Ahli. El defensa turco, excompañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus, se mostró furioso después de la derrota por 2-0, en un encuentro marcado por la tensión dentro y fuera del campo.

  • El desfile de medallas desata una polémica viral en las redes sociales

    Al terminar el partido, las emociones estallaron. Demiral protagonizó el incidente al discutir con Ronaldo y Kingsley Coman. La tensión subió cuando el defensa mostró por todo el estadio su medalla de la Liga de Campeones de la AFC —ganada por el Al-Ahli hace pocos días— para recordar a la afición del Al-Nassr el reciente éxito continental de su equipo.

    Hacerlo en el feudo del líder de la liga fue una pulla calculada. Después lo celebró en redes: «Por primera vez hay una medalla de la Liga de Campeones en su estadio», recordando que, pese a sus fichajes estrella, Al-Nassr sigue sin títulos continentales recientes.

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  • Demiral critica el favoritismo arbitral a favor del Al-Nassr

    El defensa central turco no ocultó su frustración tras el partido del miércoles. El Al-Ahli se sintió perjudicado por varias decisiones arbitrales, sobre todo por una entrada de Coman a Demiral que, en opinión del central, merecía roja. Tras el encuentro, Demiral mostró las marcas de la falta para subrayar su dureza.

    «Mírenme el pie, casi me lo rompe. Es una pena», declaró Demiral, antes de cuestionar la imparcialidad del arbitraje. «Parece claro que los árbitros ayudan al Al Nassr, quieren que ganen. Nosotros siempre ganamos los partidos y nadie nos ayuda. Seguiremos en lo más alto», añadió, pese al golpe a las aspiraciones de título de su equipo.



  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    Las secuelas de una noche de caos

    Tras el derbi de Riad, se esperan las sanciones. La Federación Saudí de Fútbol analizará la celebración de Demiral y sus comentarios sobre el arbitraje. Ambos clubes aguardan los informes oficiales, y se prevén multas o suspensiones tras un partido muy polémico.

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